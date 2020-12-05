التوزيع الجغرافي للإصابات الـ4118  بكورونا.. 62% في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ4118 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1788 حالة، من بينها 1329 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 755 حالة جديدة، منها 211 حالة بالصخيرات تمارة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 394 حالة، منها 103 حالات بإنزكان. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 304 حالة، منها 162 حالة بمراكش. وبجهة الشمال، سجلت 259 حالة، منها 108 حالة بطنجة. وبجهة الشرق سجلت 162 حالة، وبجهة كلميم واد نون سجلت 139 حالة، ثم 106 حالة بفاس مكناس، و81 بجهة بني ملال خنيفرة، و58 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة درعة تافلالت سجلت 56 حالة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 16 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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