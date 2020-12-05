وكالة أمريكية: "أصوات" بايدن تؤكد فوزه بالرئاسة

السبت 5 ديسمبر 2020

تمكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من الحصول على الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي لإعلان فوزه رسمياً بالرئاسة الأمريكية.



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن بايدن حصل على الأصوات المطلوبة في المجمع البالغ عدد مقاعده 538 مقعدا، بعد فوزه بأصوات ولاية كاليفورنيا.

وصادقت كاليفورنيا على نتائج الانتخابات الرئاسية وتعهد أعضائها في المجمع الانتخابي البالغ عددهم 55 عضو، بالتصويت لصالح جو بايدن، وهو ما يمنحه رسمياً أغلبية المجمع الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض.

وأعلن سكرتير الولاية، ألكس باديلا، فوز بايدن بأصوات الولاية، ليرتفع عدد الأصوات التي فاز بها حتى الآن الرئيس المنتخب في المجمع الانتخابي إلى 279 صوتا.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي البالغ في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لإعلان الفائز بالسباق الرئاسي، ثم ترسل هذه النتائج إلى الكونجرس في 6 يناير/ كانون الثاني التي يتم المصادقة عليها تلقائيا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن، في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا أكد المجمع الانتخابي فوز جو بايدن.

وكانت حملة ترامب قد رفعت 50 دعوى قضائية على الأقل لإعادة فرز أوراق الاقتراع في عدد من الولايات الحاسمة التي فاز فيها بايدن، وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، لكن المحاكم الأمريكية رفضت أكثر من 30 دعوى قضائية لترامب.