شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا.. 21 ألف بإيطاليا و15 ألف في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت إيطاليا، وهي أول بلد أوروبي تفشى فيه الوباء، 59514 وفاة بالفيروس في المجمل منذ فبراير شباط، وذلك في ثاني أكبر حصيلة بالقارة بعد بريطانيا.
وسجلت إيطاليا 1.71 مليون حالة إصابة إلى الآن.
و أعلنت بريطانيا تسجيل 15539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و397 وفاة وذلك نزولا من 16298 حالة إصابة و504 وفيات في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا.. 21 ألف بإيطاليا و15 ألف في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.