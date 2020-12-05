شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 300 جندي بريطاني إلى مالي لتحقيق الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

وصل حوالي 300 جندي بريطاني إلى مالي لتعزيز بعثة الأمم المتحدة التي تعمل على تحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) .

وأفاد بعثة الأمم المتحدة في بيان أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد التزام بلاده -بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي- بالحفاظ على السلام ، وذلك من خلال حماية المجتمعات المحلية ، والأهمية التي توليها لتحسين الأمن في منطقة الساحل .

يذكر أن "مينوسما" تتكون من أكثر من 14000 جندي حفظ سلام من 56 دولة مختلفة .