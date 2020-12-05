شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 300 جندي بريطاني إلى مالي لتحقيق الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بعثة الأمم المتحدة في بيان أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد التزام بلاده -بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي- بالحفاظ على السلام ، وذلك من خلال حماية المجتمعات المحلية ، والأهمية التي توليها لتحسين الأمن في منطقة الساحل .
يذكر أن "مينوسما" تتكون من أكثر من 14000 جندي حفظ سلام من 56 دولة مختلفة .
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