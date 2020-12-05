المغرب يبدي تفاؤله بتجاوز الأزمة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت المملكة المغربية عن تفاؤلها بالتطورات الإيجابية الجارية من أجل تجاوز الخلاف بين الإخوة في مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية، وصل ”الخليج 365” نسخة منه.

وقال البيان إنه "تأسيسا على الروابط الأخوية الوطيدة ووشائج المحبة الصادقة التي تجمع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بإخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي، فإن المملكة المغربية تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف".

وأكد البيان أن المملكة "تأمل في طي الخلاف بما يمكن دول مجلس التعاون الخليجي من استعادة التلاحم والوئام، ويعزز الاستقرار في المنطقة ووحدة الصف العربي".

وثمنت المملكة المغربية "المجهودات التي تقوم بها دولة الكويت، لتقريب الرؤى ورأب الصدع بين أبناء البيت الخليجي، وتثمن كذلك الدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن".

كان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في بيان، ألقاه عبر تلفزيون الكويت أمس الجمعة، إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن جميع الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.