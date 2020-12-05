175 مليار دولار.. قيمة مبيعات الأسلحة الأمريكية في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغت قيمة مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال عام 2020 ما قيمته 175 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر موقع "دفنس نيوز" الأمريكي، السبت، أن واشنطن حققت 50.78 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأجنبية بين الحكومات، و124.3 مليار دولار من المبيعات التجارية المباشرة مقارنة بـ114.7 مليار دولار عن العام السابق.



وأشار التقرير إلى أن زيادة مبيعات السلاح الأمريكي إلى دول الحلفاء شكلت جزءا أساسيا في برنامج النمو الاقتصادي الذي اعتمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أن صفقة بيع 105 طائرات من طراز إف-35 لليابان كانت بقيمة 23.11 مليار دولار حيث مثلت أكبر عملية بيع عسكرية أجنبية خلال 2020 للولايات المتحدة، تلتها صفقة بيع مروحيات بـ 4.25 مليار دولار لدولة المغرب.

وجاءت الإعلان عن هذه المبيعات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية- العسكرية كلارك كوبر، ومديرة وكالة التعاون الدفاعي والأمني في وزارة الدفاع هايدي غرانت، أرقام مبيعات سلاح الولايات المتحدة للعام الحالي، في وزارة الدفاع.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأمريكية قفزت بنسبة 8.4% إلى 124.3 مليار دولار في السنة المالية 2020 مقارنة بنحو 114.7 مليار دولار في السنة المالية 2019، بينما انخفضت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأمريكية بنسبة 8.3% إلى 50.78 مليار دولار من 55.39 مليار دولار في العام السابق.

وارتفعت مبيعات الطائرات المقاتلة والصواريخ الموجهة، خلال العام الماضي، مع سعي حلفاء الولايات المتحدة للحصول على أحدث التقنيات من شركات، لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز.

وإجمالا، فقد بلغ متوسط المبيعات العسكرية الأجنبية في عهد ترامب، 57.5 مليار دولار سنوياً، مقابل 53.9 مليار دولار خلال عهد سلفه باراك أوباما، وفقاً لبيل هارتونج، مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز أبحاث السياسة الدولية، والذي قال إن المبيعات زادت في المتوسط بنحو 6% سنوياً، في عهد الرئيس دونالد ترامب.