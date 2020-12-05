فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد قانون الأمن الشامل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين لمشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة.

ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات. وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو السترات الصفراء وتكتل النقابات العمالية. ومشروع القانون يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة، وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية التعبير. وكانت السلطات الفرنسية أعلنت بعد مواجهات السبت الماضي أنها ستعيد النظر في المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" التي أشعلت الاحتجاجات.

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