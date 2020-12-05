بريطانيا تسجل حركة غير مسبوقة للسفن الحربية الروسية قرب مياهها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت بريطانيا أنها رصدت ورافقت في الأيام الأخيرة تحركات تسع سفن حربية روسية قرب المياه الإقليمية للبلاد، وزيادة كبيرة في تحليق الطائرات الروسية قرب أجوائها. وذكرت أن القوات البحرية والجوية البريطانية، تراقب باستمرار مرور السفن الروسية وتحليق الطائرات الحربية الروسية قرب سواحل بريطانيا. وأشارت إلى أن الجيش الروسي لا ينتهك الحدود البريطانية ويبقى تواجده في المياه الدولية والمجال الجوي المحايد. وأشار الجانب البريطاني إلى أن كل تحركات الجيش الروسي تبقى بدون أي عواقب أو حوادث وأن الروس يتصرفون دائما بقدر عال من المهنية والاحتراف.

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