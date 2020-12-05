شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شخصين للاشتباه في اختراقهما لمجموعة ليوناردو الدفاعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال ممثلو الادعاء في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا، إن السلطات اعتقلت مديراً وموظفاً سابقاً في مجموعة ليوناردو للدفاع، السبت، للاشتباه في ضلوعهما في اختراق إلكتروني لحواسب المجموعة لسرقة معلومات مهمة بين عامي 2015 و2017.

وتشكل الخطوة ضربة للشركة التي لديها، بجانب أنشطتها المتعلقة بالطيران والفضاء، إدارة كبيرة لأمن الإنترنت تضم حلف شمال الأطلسي بين عملائها. وقال ممثلو الادعاء في بيان، إن المعلومات سرقت «لأهداف محظورة لا تزال قيد التحقيق».