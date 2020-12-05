شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يهنّئ المتطوعين في يومهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رسالة عبر الهواتف المتحركة، بمناسبة «اليوم العالمي للتطوع»، وصلت إلى كثير من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، قال فيها «إخواني وأخواتي المتطوعين، إن ما قدمتموه في ظل هذه الجائحة، والتحديات التي يعيشها العالم حالياً، باذلين أقصى جهودكم وطاقتكم لحماية وخدمة من يعيشون على أرض الإمارات، هو أنبل ما يمكن للإنسان أن يقدمه للآخرين.. أشكركم وأدعو الله أن يبارك جهودكم، وأن يوفقنا جميعاً في خدمة هذا الوطن».

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