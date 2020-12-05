شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يهزم فولهام في المباراة 700 لجوارديولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز مانشستر سيتي على فولهام 2-صفر في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، في المباراة رقم 700 للإسباني بيب جوارديولا طوال مسيرته التدريبية.

وسجل رحيم سترلينج والبلجيكي دي بروين من ركلة جزاء هدفي مانشستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة، وبقي فولهام برصيد 7 نقاط.

وكان جوارديولا بدأ مسيرته مع الفريق الثاني لبرشلونة ثم قاد الفريق الأول لإنجازات تاريخية، قبل أن يرحل إلى بايرن ميونيخ الألماني ثم يقود مانشستر سيتي.

وكانت المباراة شاهدة على حدثين قياسيين، حيث سجل دي بروين الهدف رقم 400 لمانشستر سيتي في «البريميرليج» تحت قيادة جوارديولا.

ومنذ أن أصبح جوارديولا مدرباً للسيتي في يوليو/ تموز عام 2016، يعد مانشستر سيتي أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي بواقع 400 هدف في 162 مباراة، ويأتي خلفه ليفربول برصيد 358 هدفًا ومن ثم توتنهام هوتسبير بـ309 أهداف وتشيلسي بـ301 هدف في نفس عدد المباريات.

كما أصبح سترلينج بنيله ركلة جزاء سددها دي بروين أكثر اللاعبين حصولًا على ركلات الجزاء في تاريخ البريميرليج، بواقع 20 ركلة.

وفي مباراة ثانية تعادل إيفرتون مع بيرنلي 1-1.

ورغم بداية الموسم الجيدة لإيفرتون، ضل الفريق طريقه في الأسابيع الأخيرة، وخسر في أربع من مبارياته المحلية الخمس السابقة.

وبالتالي رفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، فيما بقي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بست نقاط.