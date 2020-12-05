شكرا لقرائتكم خبر عن 20 جهة حكومية تسرع التحول الرقمي في «دبي الذكية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تجمع منصة دبي الذكية في أسبوع جيتكس، 20 جهة حكومية، تستعرض الحلول المتقدمة التي ابتكرتها لتسريع عملية التحول الرقمي في المدينة. وتؤكد الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، فضلاً عن الحلول المطورة لمعالجتها والمضي قدماً في خطط التنمية الرقمية. وتحت شعار «نلهمك واقعاً متجدداً»، تستعرض دبي الذكية خلال الحدث آخر التطورات والتحديثات التي شهدتها استراتيجياتها ومشاريعها وخدماتها في مسيرة التحول الرقمي لإمارة دبي، والتي تشمل استراتيجية دبي الذكية 2021، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، إلى جانب مبادرات نظم تخطيط الموارد الحكومية، وتطبيق دبي الآن والهوية الرقمية ومشاريع البيانات المختلفة، بالإضافة إلى مستجدات مبادرة سجلات دبي، ولوحة معلومات محاكاة المدينة، والبنية التحتية لدبي الذكية. وتتزامن مشاركة دبي الذكية هذا العام في الحدث مع الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، حيث تسلط الضوء خلال جيتكس 2020 على التقدم الذي أحرزته في مهمتها لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض. كما تطلق مجموعة من المشاريع والمبادرات الجديدة. ومع وجود عارضين من أكثر من 60 دولة، ومجموعة كبيرة من ورش العمل والعروض التقديمية، يلقي أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الضوء على خمسة اتجاهات واعدة من المقرر أن تُحدث تأثيراً كبيراً في المستقبل القريب، وتتمثل في: تقنية الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعززة، التنقل في المستقبل، الاقتصادات الرقمية والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية.