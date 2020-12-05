الإتحاد الأوروبي جاهز بحزمة من العقوبات على تركيا

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الإستفزازات التركية تتسبب في توتر الأوضاع في المنطقة، وبالتالي القاهرة وباريس هما مركزان للأمن عبر المتوسط، يعملان معاً من أجل احتواء هذه الممارسات الاستفزازية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي جاهز بحزمة من العقوبات خلال الشهر الحالي على تركيا، بسبب ما تفعله من استفزازت في منطقة حوض المتوسط.

وأشار إلى أن الملف الليبي هام جداً، وسوف نجني ثماره خلال الفترة القليلة المقبلة، وإطلاق عملية سياسية تتحاور فيها جميع الأطراف السياسية الليبيية بالتعاون مع مصر وشركاء المنطقة بالإضافة إلى الشركاء في أوروبا.

وأكد أن البعد الهام لهذه الزيارة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي هو التسامح بين الأديان واحترامها، والبعد عن الاساءة لأي دين.