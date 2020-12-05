محكمة العدل الأوروبية تقرر إلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته.. ونجل الرئيس الراحل يعلّق بآية قرآنية

قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأسرته بشأن تجميد أموالهم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "التايم"، فإن المحكمة رأت أن العقوبات التي فُرضت على الأسرة في عام 2016 كانت "غير قانونية"، وهو القرار الذي أشاد به محامو مبارك.

وأضاف الموقع أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين، مضيفة أنه لا يجوز الاكتفاء بإشارة من السلطات المصرية، ويجب أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.

ولم يتم الكشف عن قيمة الأصول المتأثرة بالعقوبات على الملأ، ولن يتم الإفراج عنها على الفور، بانتظار صدور أحكام أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال الخاصة بأسرة مبارك (الرئيس الراحل، ونجلاه علاء وجمال) المودعة في بنوك سويسرية تقدر بـ 300 مليون دولار، وتم تجميدها مباشرة بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قد أيّدت في عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف المصرية الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.​

أول تعليق من علاء مبارك

فى أول تعليق منه عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية، العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأفراد أسرته، وإلغاء تجميد أموالهم، عبر علاء مبارك، عن سعادته بالحكم مستعينا بآية قرآنية.

وكتب علاء، في تغريدة قصيرة له عبر حسابه على تويتر: قال الله جل في علاه ؛ "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".

وأضاف نجل الرئيس الراحل: "الحمد والشكر لله . اللهم أغفر لأبي وارحمه وأعف عنه واجعله في جنتك آمناً مطمئناً يارب".