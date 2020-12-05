نائبة سابقة للرئيس الإيراني لشؤون المرأة تستأنف على حكمًا عليها بالسجن

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران (أ ف ب)

قالت نائبة سابقة للرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إنها تعتزم تقديم استئناف لحكم عليها بالسجن تسلمته السبت، حسبما ذكرت وكالة "إيسنا" للأنباء.

جاء ذلك عقب تقارير ذكرت بأنها اتهمت بتسليم معلومات سرية لجهات أجنبية.

وقالت شهیندخت مولاوردي لوكالة إيسنا "تسلمت الحكم هذا الصباح، لكنه حكم أولي".

وأضافت "هناك فترة من 20 يومًا لإعادة النظر وسأقدم حتمًا استئنافًا" بالحكم، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وشغلت مولاوردي منصب نائبة الرئيس روحاني لشؤون المرأة لأربع سنوات، ثم حلت مكانها معصومة إبتكار في عام 2017.

لكنها استمرت في تولي مهام المساعد الخاص لروحاني لشؤون الحقوق المدنية، حتى العام التالي قبل أن تتقاعد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، أن الفرع 15 من المحكمة الثورية حكم عليها بالسجن عامين بتهمة "تقديم معلومات ووثائق سرية، بهدف زعزعة الأمن القومي".

وخلال إحدى جلسات محاكمتها في أكتوبر، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" أن مولاوردي اتهمت بالسعي لنقل معلومات سرية إلى جهات أجنبية "بتوقيع عقد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان".

وذكرت وكالة فارس، أنها تلقت عقوبة أخرى بالسجن ستة أشهر بتهمة "الدعاية" ضد النظام في الجمهورية الإسلامية.

وكانت المسؤولة السابقة قد أثارت الكثير من الجدل خلال توليها المنصب وبعده بسبب تصريحات تؤيد حق النساء في حضور فعاليات رياضية للرجال.

واستدعتها محكمة في طهران في 2016 بشبهة "نشر معلومات زائفة" بعدما نُقل عنها القول إن جميع الرجال في إحدى قرى محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران، قد أعدموا بجرائم مخدرات.

ونفى مسؤولون قضائيون ما نقل عنها.