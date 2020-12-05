المملكة المتحدة تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت، 15 ألفا و539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 397 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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