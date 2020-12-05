جورجيا تُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم السبت تسجيل 5450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 158 ألفا و154 حالة على مستوى البلاد.



وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، على موقعها الإلكتروني بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا، بلغ 129 ألفا و210 حالات، بعد

تسجيل 2306 حالات تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1462 حالة عقب تسجيل 37 وفاة جديدة منذ أمس بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 27 ألفا و456 حالة.

وفي وقت سابق قال إيراكلي تشيكوفاني المتحدث باسم رئيس الوزراء الجورجي في إفادة صحفية إن جورجيا منعت الاثنين جميع الأجانب من دخول البلاد بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.