أرمينيا تُسجل 1267 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 1267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 140 ألفا و959 حالة.



ونقلت صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية - على موقعها الإلكتروني - عن الوزارة إشارتها إلى تعافى 1076 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 116 ألفا و66 حالة.



وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2309 أشخاص بعد تسجيل 32 وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 586 حالة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأرمينية السبت، تسجيل 1248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 133 ألفا و594 حالة.



ونقلت صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية، على موقعها الإلكتروني، عن

الوزارة القول إن ألفين و110 آلاف شخص تعافوا؛ ليصل إجمالي المتعافين 106 آلاف و479 حالة.



وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2121 شخصا، بعد تسجيل 31 وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 535 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.