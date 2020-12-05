ليتوانيا تسجل 2848 إصابة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - سجلت إصابات كورونا الجديدة أرقاماً قياسية لليوم الثالث على التوالي في ليتوانيا.

وحسب بيانات هيئة الصحة في فيلنيوس الصادرة، اليوم السبت، فقد تم تسجيل 2848 نتيجة إيجابية لاختبارات الكشف عن «كورونا» في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد أن تم تسجيل 2514 نتيجة إيجابية أمس الجمعة و2450 حالة أول أمس السبت.

بذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في الجمهورية السوفيتية السابقة إلى أكثر من 72 ألف حالة منذ بدء الجائحة.

ويبلغ عدد سكان ليتوانيا قرابة ثلاثة ملايين نسمة في الوقت الراهن.

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