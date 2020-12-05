سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 24 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفاً و411 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى تسجيل 1898 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 ألفاً و520.

ولفتت إلى أن 1885 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 492 ألفا و657.

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 1898 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.