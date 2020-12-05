أفغانستان تسجل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم السبت 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 1400 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء البلاد، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وسجلت الوزارة أيضاً 18 حالة وفاة و138 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، زاد عدد الوفيات التي سجلتها الوزارة إلى حوالي 20 من 3 إلى 5 حالة وفاة يوميا.

وزاد عدد الحالات الإيجابية أيضاً إلى أكثر من 200 عن حوالي مئة حالة يوميا.

ويرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس الآن في البلاد إلى 47 ألفاً و641 وإجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1865 وإجمالي عدد حالات الشفاء إلى 37 ألفاً و485.





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