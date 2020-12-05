كورونا..المغرب يُراهن على اللقاح والإمارات تسجل 1200 إصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة و270 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين.

وأوضح التقرير اليومي لوزارة الصحة أن عدد الإصابات التراكمية بفيروس كوفيد- 19 ارتفع إلى 19196 حالة إصابة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 1290 وحالات التعافي إلى 10942 حالة.

وفرضت اللجنة العليا للطوارئ إجراءات واحترازات صحية شملت تعليق الدراسة في المراحل النهائية بالمدارس، بجانب إغلاق عدد من الجامعات السودانية نتيجة انتشار الفيروس وسط الطلاب والأساتذة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة تسجيل 667 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا منها 232 حالة موجبة و30 وفاة و127 حالة شفاء و55 حالة موجبة في الحجر المنزلي و20 بمراكز العزل.

المغرب يُراهن على اللقاح

يراهن المغرب على حملة التلقيح المتوقع انطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، من أجل تحقيق مناعة جماعية واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، كشف وزير الصحة المغربي الدكتور خالد آيت الطالب، أن أول لقاح ستستعمله المملكة هو لقاح “سينوفارم” الصيني الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية.

وأوضح في كلمة له باجتماع اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، أن مهنيي قطاع الصحة ورجال السلطة وهيئة التدريس والفئات الهشة، سيكونون المستفيدين الأوائل من هذا اللقاح.

ودعا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على التلقيح من أجل بلوغ مناعة جماعية، ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف المغاربة.

وشدد الوزير على أن انطلاق عملية التلقيح لا تعني بالضرورة التخلي عن احترام الإجراءات الصحية الوقائية، إذ حث في هذا الصدد المواطنين على الاستمرار في احترامها، لتفادي انفجار الوضع الوبائي في البلاد.

وأوضح أن احترام الإجراءات الصحية الوقائية، لا سيما ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي والغسل المنتظم لليدين، سيبقى ضرورياً إلى حين بلوغ 60% من نسبة السكان الملقحين من أجل تحقيق مناعة جماعية.

الإمارات تسجل إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 83,146 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

وسجلت الإمارات 1,214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 589 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 158,498 حالة.