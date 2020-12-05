خلف حالة فزع في صفوف الساكنة…انهيار منزل في المدينة القديمة في مراكش- صور

خلف انهيار منزل، اليوم السبت، في مراكش حالة من الفزع في صفوف ساكنة منطقة “حي باب أيلان” المتواجدة بالمدينة القديمة.

وحسب مصادر محلية، فقد تسبب التساقطات المطرية التي شهدتها المدينة تسببت في انهيار منزل يصنف ضمن المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، بعد تداعي جدرانه المتهالكة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث لم يخلف خسائر أو إصابات بشرية كون المنزل مهجور، حيث كان مصنفا ضمن المنازل الآيلة للسقوط .

هدا وقد عرف مكان الحادث إستنفار ا مختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية التي عملت على هدم باقي الجدران الآيلة للسقوط تفاديا للأسوأ.