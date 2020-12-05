تصريح صادم من مسؤول صحي بريطاني “فيروس كورونا سيستمر للأبد ولن يتم القضاء عليه أبدا”

أكد مسؤول طبي بريطاني بارز أن فيروس “كورونا” المستجد “سيستمر للأبد ولن يتم القضاء عليه أبدا”، إلا أنه أكد على ضرورة تلقي المواطنين اللقاح.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد قال الدكتور جوناثان فان تام، نائب كبير مسؤولي الصحة في بريطانيا: “لن نقضي أبداً على فيروس كورونا، وسيستمر المرض مع البشر إلى الأبد، إلا أن الإصابة بالفيروس قد تصبح موسمية”.
إلا أن جوناثان أكد رغم ذلك على ضرورة تلقي البريطانيين اللقاح “إذا كانوا يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية”، حسب قوله.
وأوضح قائلا: “من أجل العودة إلى حياتنا الطبيعية قبل ظهور الوباء، وعدم التقيد باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه واستخدام معقم اليدين، ينبغي أن يتلقى المواطنون لقاح “كورونا”، فعندها قد تتخلى الحكومة عن هذه الإجراءات الاحترازية”.
ولفت المسؤول البريطاني البارز إلى أن لقاح “فايزر” الذي أجازت الحكومة البريطانية استخدامه ينبغي أن يؤخذ على جرعتين ليوفر الحماية الكاملة.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد في المملكة المتحدة إلى 66.1 مليون حالة بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء.
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