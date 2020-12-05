عاجل…زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب تركيا.. ويصل إلى مصر ولبنان!

تعرضت السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوب البلاد، اليوم السبت، إلى زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على سلم “ريشتر”.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “فاد”، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس “ريشتر”، ضرب قبالة ساحل قضاء غازي باشا في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، في حدود الساعة الثالثة و44 دقيقة (ت غ +3).

وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 77.58 كلم تحت سطح البحر، مضيفة أنه لم تسجل، حتى اللحظة، وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

كما شعر بالزلزال بعض سكان لبنان ومصر، بحسب ما نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.