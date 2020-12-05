'وعد' روسي يخص أربعة آلاف طالب عراقي

وقال الصحاف في حديث لـ"سبوتنك"، إن "وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، طرح أثناء زيارته إلى موسكو مؤخرا، مع الجانب الروسي مسألة أنه هناك تقريبا 4 آلاف طالب عراقي يدرس في مختلف الجامعات الروسية".

وأضاف الصحاف، أن "عددا من هؤلاء الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الروسية، عادوا إلى العراق جراء إجراءات الحظر والغلق التي فرضتها روسيا نتيجة جائحة كورونا".



وأشار، إلى أن "هؤلاء الطلبة يأملون بالعودة إلى روسيا لإكمال الدراسات، ووعد الجانب الروسي وزير الخارجية العراقية، بتيسير هذا الجانب وتقديم ما يمكن تقديمه".