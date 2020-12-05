الاتحادان الأوروبي والأفريقي يثمنان جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد الاتحاد الأوروبي، بالجھود التي تبذلھا دولة الكویت في سبیل حل الأزمة الخلیجیة، وتحقیق المصالحة ودعم التضامن الخلیجي والعربي.



وقال الاتحاد الأوروبي، في بیان له الیوم السبت، إن التكتل الذي یضم 27 دولة یرحب بإعلان وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس الجمعة، بشأن عقد مباحثات "مثمرة" جرت أخیرا في ھذا الإطار.

وأضاف البیان: "یشید الاتحاد الأوروبي بالدور الذي لعبته دولة الكویت والولایات المتحدة في تسھیل ھذا البیان.. الاتحاد الأوروبي سیواصل دعم جھود الوساطة الكویتیة المستمرة".

وأكد البيان أن "تسویة الخلاف الداخلي ستسمح لمجلس التعاون باستعادة وحدته.. والاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تعزیز شراكة طویلة الأمد مع مجلس التعاون الخلیجي".

بدوره ثمن رئیس مفوضیة الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الیوم السبت، جھود دولة الكویت لحل الأزمة الخلیجیة وإنھاء الخلاف بین الأشقاء في دول مجلس التعاون.

وأعرب فكي في بیان بثه موقع الاتحاد الأفريقي عن بالغ سعادته بالتقدم المشجع الذي أعلنت عنھ دولة الكویت بشأن وساطتھا بین الأشقاء في منطقة الخلیج العربي.

وأثنى فكي على دولة الكویت لما تقوم به في ھذا المسار، متمنیا أن تتكلل جھودھا بالنجاح التام، فیما أكد دعم الاتحاد الأفريقي للوساطة الكویتیة.

كما أكد أھمیة الشراكة التي تربط الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء بدول الخلیج العربي، معربا عن الأمل في أن یدفع التصالح الخلیجي إلى تعزیز ھذه الشراكة.

وكان وزیر الخارجیة الكویتي وزیر الإعلام بالوكالة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كشف، أمس الجمعة، عن مباحثات "مثمرة" جرت أخیرا في إطار تحقیق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي.

وقال الشیخ الدكتور أحمد الناصر في بیان ألقاه عبر تلفزیون دولة الكویت إنه في إطار جھود المصالحة التي سبق أن قادھا الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمرارا للجھود التي یبذلھا حالیا الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الكویت والرئیس دونالد ترامب رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة الصدیقة لحل الأزمة فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضیة أكد فیھا كافة الأطراف حرصھم على التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نھائي یحقق ما تصبو إلیھ من تضامن دائم بین دولھم وتحقیق ما فیھ خیر شعوبھم.

وفي ھذا الإطار أعربت الكويت عن "التقدیر لجارید كوشنر كبیر مستشاري الرئیس الأمریكي على الجھود القیمة التي بذلھا مؤخرا في ھذا الصدد".