مليون وسم توقف إعدام 3 متظاهرين إيرانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة القضاء الإيرانية أمس أنه جرى إسقاط أحكام الإعدام بحق ثلاثة شباب إيرانيين كانوا قد شاركوا في مظاهرات العام الماضي.

وأثارت أحكام الإعدام بحق الشباب الثلاثة احتجاجات عبر البلاد في يوليو الماضي، فيما استخدم أكثر من مليوني إيراني وسم (لا للإعدام) ليظهر خلال 24 ساعة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وتدخل كبير القضاة إبراهيم رئيسي شخصيا وأيد إجراء المزيد من التحقيقات للحكم الملزم قانونيا بالفعل.

وفي نوفمبر 2019، أدت الزيادة في أسعار البترول إلى أيام من الاضطرابات في إيران شنت فيها قوات الأمن حملة إجراءات عنيفة ضد المتظاهرين.

ووصفت القيادة السياسية المتظاهرين حينها بأنهم مرتزقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهم الأعداء الأسوأ لإيران، وقالت إنهم يريدون إضعاف أو حتى الإطاحة بالنظام الإيران.

وبحسب التقارير المؤكدة، سقط مئتا قتيل بين متظاهر وشرطي خلال أعمال الشغب. وتحدثت مصادر أجنبية عن المزيد من الوفيات.

وبالإضافة لذلك، جرى القبض على أكثر من ألف متظاهر آنذاك، بحسب السلطات، ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن أي معلومات دقيقة بشأن الوفيات خلال المظاهرات.