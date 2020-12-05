جو بايدن يلمح إلى حفل تنصيب محدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمحة مسبقة لما سيبدو عليه حفل تنصيبه في يناير المقبل، مشيرا إلى أن الحدث لن يكون نموذجيا بسبب الجائحة.

وقال للصحفيين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير «سوف نلتزم مجددا بالعلم ونصيحة الخبراء بشأن الحفاظ على سلامة الناس.. لذلك من غير المرجح بدرجة كبيرة أن يكون هناك مليون شخص في المركز التجاري ويسيرون بطول الطريق». وتابع «أعتقد أنكم ستشهدون شيئا أقرب إلى شكل المؤتمر، من حفل التنصيب المعتاد»، في إشارة إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2020، الذي عقد بشكل أساسي عبر الإنترنت.

وأضاف «أولا وقبل كل شيء، هدفي هو الحفاظ على أمريكا آمنة مع السماح للناس بالاحتفال»، وأشار الرئيس المنتخب إلى أن هناك مناقشات تجرى حاليا مع أعضاء بارزين في الكونجرس.

وألمح بايدن إلى أن الأحداث الكبيرة الشخصية التي تقام عادة خلال حفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك الموكب في شارع بنسلفانيا في واشنطن العاصمة، لن تقام على الأرجح.