مصرع 17 في سقوط حافلة بالبرازيل

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وأصيب نحو 30 شخصا آخرين في الحادث الذي وقع بالقرب من قرية خاو مونليفادي بولاية ميناس جيرايس، وأشارت صحيفة (إستادو دي ميناس جيرايس) إلى أنه يعتقد أن سبب الحادث هو تعطل مكابح الحافلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم إثر سقوط حافلة من فوق جسر من ارتفاع 15 م، حسبما ذكرت صحيفة (إستادو دي ميناس جيرايس). ونقل موقع (جي1) الإخباري عن إدارة الإطفاء قولها «إن 12 شخصا لاقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفي 5 آخرين في المستشفى».وأصيب نحو 30 شخصا آخرين في الحادث الذي وقع بالقرب من قرية خاو مونليفادي بولاية ميناس جيرايس، وأشارت صحيفة (إستادو دي ميناس جيرايس) إلى أنه يعتقد أن سبب الحادث هو تعطل مكابح الحافلة.

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