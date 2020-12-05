18 قتيلا في تسرب كربون بالصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم في منجم فحم في مدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين، بعد تسرب أول أكسيد الكربون، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.

وقال تلفزيون الصين المركزي إنه تم انتشال أحد الناجين بنجاح، وإن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، وحوصر 24 عاملا في منجم ديوشويدونج بمنطقة يونجتشوان.

وكان العمل جاريا لتفكيك وإزالة معدات من المنجم الذي كان من المفترض أن يغلق قبل شهرين، وفقا لموقع «ذا بايبر» الإخباري. وتحقق السلطات في سبب التسرب القاتل. يذكر أن مناجم الصين معروفة بأنها من بين أخطر مناجم العالم، حيث يموت الآلاف كل عام في حوادث.