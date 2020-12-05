1.02 مليون مصاب بكورونا في إيران

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وأظهرت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 49 ألفا و695 حالة، وعدد حالات التعافي من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بكورونا وصل إلى 708 آلاف و106 حالات.وأعلنت إيران تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعا.
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