شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

السبت 5 ديسمبر 2020 يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 7 ديسمبر الجاري اجتماعاً برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل لتقيم آخر التطورات الدولية.

ويتبادل الوزراء الأوروبيون خلال الاجتماع وجهات النظر حول العلاقات عبر الأطلسي، وتحديد الأولويات المستقبلية للشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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