تخرج دفعة عسكرية جديدة بالمنطقة الثانية في حضرموت

السبت 5 ديسمبر 2020

شهدت المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اليوم، تخرج الدفعة الثالثة قادة فصائل والبالغ عدد أفرادها 146 ضابطا بعد التحاقهم بتدريبات مكثفة في الجوانب العسكرية على مدى 9 شهور، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر.



وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، أهمية تخرج الدفعة العسكرية لرفد المنطقة الثانية بكوادر ودماء شابة جديدة قادرة على العطاء في ميادين الشرف والبطولة، كما أكد أن حضرموت اليوم مهيأة وعلى استعداد تام لاحتضان كلية حربية لتخدم الوحدات العسكرية في جميع محافظات الوطن .. منوها بأهمية اليقظة التامة بشكل دائم لإفشال أي مخططات تستهدف أمن واستقرار حضرموت.

ودعا البحسني، الخريجين إلى الاستفادة القصوى من الدورة والعمل في الميدان، كما دعا البحسني، قادة الألوية والوحدات العسكرية إلى إلحاق الخريجين بالمواقع المرتبطة بالميدان وليس المواقع الإدارية في المكاتب ليكتسبوا الخبرات في مجال عملهم .. مشيدا بدول تحالف دعم الشرعية نظير دعمها الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية في حضرموت.

حضر حفل التخرج الذي تخلله عرضا عسكريا وتكريم أوائل الضباط الخريجين، وكيل وزارة الداخلية - مدير أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي.