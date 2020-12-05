شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. توزيع قوارب صيد للمتضررين بالساحل الغربي والان مع التفاصيل

السبت 5 ديسمبر 2020 جرى اليوم توزيع 5 قوارب صيد (عباري) للصيادين المتضررين من الحرب والأعاصير بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ومديرية المخا بتعز ضمن حملة الكويت إلى جانبكم بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.

ويستهدف المشروع إنعاش سبل الحياة وتحريك قوى العمل والإنتاج في المجتمعات المتضررة وتحقيق التمكين الإقتصادي للصيادين وأسرهم والبالغ عددهم 525 فردا تم اختيارهم بموجب مسوحات ميدانية ومعايير محكمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات والجمعيات والاتحادات السمكية وإشراف هيئة المصائد البحرية بوزارة الثروة السمكية.

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