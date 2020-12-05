صناديق ألمانية عازلة للحرارة لنقل اللقاحات

برلين ـ وكالات: تبدو الصناديق للوهلة الأولى عادية، لكنها في الواقع تحفة تكنولوجية، إذ أنها حاويات تصنعها شركة “فاـ كيوـ تيك” الألمانية الرائدة في مجال العزل الحراري، لنقل اللقاحات ضد وباء كورونا في رحلتها المبرّدة إلى جميع أنحاء العالم. وتشهد مخازن الشركة في فورتسبورج بولاية بافاريا، حركة محمومة من الرافعات حول عمال منهمكين في جمع ألواح ولصقها ببعضها، أو صنع غلافات مفرغة من الهواء لتجهيز الصناديق الصغيرة. وتعتمد الشركة تكنولوجيا تستخدم جزيئات السيليكا، للحفاظ على حرارة مستقرة تتراوح من برودة البرادات، وصولاً إلى درجات البرد القطبي لمدة 10 أيام. وأعلنت الشركة في منتصف نوفمبر عن إبرام اتفاق مع “مصنّع أدوية عالمي بارز” للقاح ضد كوفيد 19 لتزويده بحاويات حرارية، مؤكدة أن السرية المهنية تمنعها من كشف اسم الشركة، غير أن وسائل الإعلام تناقلت اسم فايزر. وتعمل الصناديق العازلة دون حاجة إلى مولد كهرباء للتبريد، خلافا للبرادات فائقة القدرة. وتعتزم الشركة صنع أكثر من 100 ألف صندوق بحجم الثلاجات التي يحملها الناس في رحلاتهم، مقابل 25 ألفا في مخزونها حالياً.