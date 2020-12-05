تحذير أوروبي من جرائم اللقاح

بروكسل ـ وكالات: حذرت الشرطة الأوروبية “يوروبول”، من احتمال حدوث جرائم منظمة مرتبطة بلقاحات فيروس كورونا، وتشمل محاولة مجرمين محتملين بيع لقاحات مضادة خطيرة أو سرقة شحنات لقاحات حقيقية. وفي “إشعار بتحذير مبكر”، قالت يوروبول إن عصابات الجريمة تحركت بالفعل لانتهاز فرصة سنحت بسبب جائحة كورونا. وأوضح تحذير اليوروبول أنه “بمجرد دخول اللقاح الشرعي السوق، يتوقع انتشار نسخ مزيفة من اللقاح المحدد سريعا”، مشيرا إلى لقاح مزيف اكتشفت منظمة الصحة العالمية وجوده في المكسيك في أكتوبر. وأضافت يوروبول: “مثل لقاح الإنفلونزا المزيف الذي وجد في المكسيك، ربما تمثل لقاحات كوفيد المزيفة تهديدا كبيرا على الصحة العامة إذا كانت غير فعالة في أفضل الأحوال أو سامة في أسوأها، بالنظر لإنتاجها في مختبرات سرية لا تراعى فيها اعتبارات النظافة. يمكن أن يكون للقاحات المزيفة أثر واسع النطاق إن ظهرت تفشيات جديدة في مجتمعات يفترض أنها تلقت اللقاح”.

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