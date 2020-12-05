البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، السبت، عن رفع جلسة البرلمان الى الاثنين المقبل. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس النواب رفعت اليوم، جلسة المجلس الى يوم الاثنين المقبل".

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