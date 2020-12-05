تأجيل حسم آليات اختيار السلطة التنفيذية بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، تأجيل الملتقى السياسي الليبي، للاتفاق على آليات اختيار السلطة التنفيذية، حتى الإثنين المقبل.

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إنه تم تأجيل حسم التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا حتى الإثنين المقبل، لاكتمال عدد المشاركين إلى 75 عضوا، الممثلين لكافة الأقاليم الليبية.

من جانبه، أكد عبدالقادر حويلي، أحد المشاركين في ملتقى تونس، لـ"الخليج 365"، مشاركة 71 عضوًا اليوم السبت، في الملتقى الافتراضي من بين 75.

وأشار الحويلي إلى أنه خلال الاجتماع، تم الاتفاق على مقترحين للبعثة الأممية، الأول حصل على 39 صوتًا، فيما حصل المقترح الثاني على 24 صوتًا.

وينص المقترح الأول على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً الذي لم يختار رئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".

أما المقترح الثاني فينص على أن "الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي يتم عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية (شرق وغرب وجنوب)، ويتم توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين (ضمن المشاركين بملتقى الحوار) من نفس المنطقة التي جرى تقديم الترشيح لها.

كما يجرى تصويت بين أعضاء ملتقى الحوار بحيث يكون لكل عضو حق التصويت لمرشح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة ثانية".



وحول ترشيح رئيس الوزراء، فإنه يمكن لكل 10 أعضاء بملتقى الحوار ترشيح شخصية واحدة للمنصب من أي إقليم ليبي مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.

كما يتم اختيار رئيس الوزراء بذات آلية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي".

أما المقترح الثالث، فنص على " تقديم الترشيحات لأعضاء المجلس الرئاسي في شكل قوائم يقودها المرشح لرئاسة الحكومة"، دون توضيح الجهة التي ستقدم القوائم، على أن تحتوي كل قائمة على مرشحين من الأقاليم الليبية الثلاثة".

ويتم "التصويت بين جميع أعضاء الملتقى، بحيث يمكن لكل عضو الحق في أن يصوت لقائمة واحدة، وإذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة تجري جولة تصويت ثانية بين أكثر قائمتين حصولا على أصوات بأول جولة".

وكانت مصادر ليبية كشفت النقاب عن حدوث انفراجة خلال الملتقى السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، للاتفاق على آليات اختيار السلطة التنفيذية.



وقالت المصادر، لـ"الخليج 365"، أمس الجمعة، إن هناك مقترحين من بين 4 مقترحات قدمتها الأمم المتحدة حصلوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، فيما سيتم التصويت في الجولة الثانية لاختيار واحد منهما، دون تحديد موعد.

وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوافق على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة الانتقالية، المنتظر تشكيلهما، حتى الانتخابات المحدد لها 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقبل أسبوع، اختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار.