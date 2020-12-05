شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الدفاع الدولي 2021 يعقد 20 فبراير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» يعقد مؤتمر الدفاع الدولي 2021 في 20 فبراير المقبل، والذي يقام للمرة الأولى بنسخته «الهجينة» ليجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وبشكل افتراضي، لمناقشة آثار الابتكار على قطاع الصناعات الدفاعية وحماية التكنولوجيا واستغلالها الأمثل في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وسيسلط مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرضي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021» اللذين يقامان في الفترة من 21 وحتى 25 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إمارة أبوظبي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية العالمية من خلال قطاع سياحة الأعمال الذي يتمتع بالمرونة. وقال العميد الركن خليفة الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدفاع الدولي: «إن استقطاب قادة وخبراء قطاع الدفاع العالميين في أبوظبي أمر بالغ الأهمية، حيث يرسخ المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويعزز من مرونتها، خاصة مع وجود عدد كبير من الهيئات المختصة بتزويد الجهات الحكومية بالتدابير التي تعزز دفاعات بلادهم». وقال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «يستقطب مؤتمر الدفاع الدولي أبرز العقول وقادة قطاع الدفاع العالمي إلى أبوظبي، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الملحة في العالم اليوم، ونحرص في «أدنيك» على تطبيق إجراءات السلامة وفقاً لأعلى المعايير لتسهيل عقد فعاليات المؤتمر، وضمان صحة وسلامة جميع المشاركين». وأضاف: ينظر مجتمع الدفاع الدولي إلى أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة موثوقة ومثالية لعقد اجتماعات من هذا النوع والحجم. من جانبه، قال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»: «يأتي تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي في الوقت المناسب، حيث يركز العالم اليوم على الابتكار التكنولوجي، ويعد هذا المؤتمر منصة مثالية لنا لنسلط الضوء على دورنا كداعم للتكنولوجيا والابتكار في قطاعي الدفاع والأمن، والنهج الذي نتبعه للتعاون والابتكار في التكنولوجيا». وسيتضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسية، وسيناقش المشاركون في الجلسة الأولى، سبل حماية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى من سوء الاستخدام من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة. بينما ستركز الجلسة الثانية على الاضطراب في سلاسل التوريد في قطاع الدفاع، والذي برز مؤخراً خلال جائحة (كوفيد-19). أما الجلسة الثالثة، فستتناول البحث والتطوير في قطاع الدفاع. مع تنامي مرونة صناعة الدفاع، علينا فهم دور البحوث التي تُعد في القطاع العسكري والتي تتماشى مع الاستثمارات بالقطاع التجاري. وستناقش الجلسة الأخيرة التحديات الناجمة عن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في مجال الأمن السيبراني، وآثار تلك التحديات على قرارات قطاع الدفاع. الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق مجموعة واسعة من إجراءات الصحة والسلامة والوقاية لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين والزوار في دورة عام 2021 من مؤتمر الدفاع الدولي ومعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، وسيتوجب على جميع الحضور والمشاركين إبراز نتيجة فحص (كوفيد-19) «بي سي أر» سلبية، كما سيتم تطبيق معايير التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه في جميع المرافق.