شكرا لقرائتكم خبر عن يتسبب بوفاة زوجته أثناء بث مباشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
يواجه اليوتيوبر الروسي ستانيسلاف ريشيتنيكوف عقوبة السجن لمدة 15 عاماً، بعدما تسبب في وفاة زوجته الحامل فاليا بالوقوف في البرد القارس بدرجات حرارة 30 تحت الصفر، أثناء بث مباشر، وسكب الماء عليها، لمدة 15 دقيقة. وشهد أحد المشاهدين للبث أن ريشيتنيكوف 30 عاماً، هجم على زوجته بشكل عنيف، وطردها خارج المنزل بثياب لا تقيها البرد، قبل أن تحاول ارتداء ثياب تدفئها، ثم سمعه يقول، بعد أن نقلها إلى الداخل وأمام المشاهدين: «إنها لا تتنفس وقلبها لا ينبض، يبدو أنها ماتت». وتابع الشاهد، استمر البث حتى مع وصول الشرطة والإسعاف. وقال متخصصون في الطب الشرعي إنه تسبب أثناء بث فيديو سابق بإصابات بالغة لزوجته. وتحقق لجنة التحقيق الروسية معه في التسبب بوفاة زوجته. وندد موقع يوتيوب بالفيديو، وقال في بيان: «صدمنا عندما علمنا بالحادث المأساوي، وهذا النوع من المحتوى غير مقبول» وأغلقت الحساب.
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