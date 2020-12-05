شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الإمارات يتطوعون بمليون ساعة في مجابهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نجح أطباء الإمارات في تقديم نموذج مميز ومبتكر للتطوع الصحي ساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة الملايين من البشر من خلال التطوع بمليون ساعة لمواجهة مرض فيروس كورونا في الحملات الطبية الإنسانية والعيادات المتنقلة التطوعية والمستشفيات الميدانية المتحركة محلياً ودولياً تحت شعار «لا تشلون هم» وبمبادرة من زايد العطاء وبالشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية محلياً ودولياً. وتقدّم جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2020، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، بالشكر والتقدير لجميع الأطباء والممرضين المتطوعين والمتطوعات من مبادرة زايد العطاء الذين ضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتعاون للتصدي لجائحة «كوفيد 19». وقال إن تجربة دولة الإمارات في التطوع الصحي التخصصي أصبحت نموذجاً مبتكراً وغير مسبوق للعطاء داخل الوطن وعلى المستوى العالمي يحتذى به، مشيراً إلى الاهتمام ببناء قدرات الأطباء من خط الدفاع الأول لمواجهة مرض فيروس كورونا وتمكينهم من خدمة المجتمعات في بادرة لرد الجميل للوطن. وأشار إلى أن دولة الإمارات سباقة عالمياً في تنظيم العمل التطوعي، من خلال تبني مبادرات وإنشاء مؤسسات وهيئات تعنى به، ويظهر ذلك جلياً في البرامج الإنسانية والخيرية التي تنفذ بسرعة فائقة وعلى درجة عالية من الكفاءة في العديد من الدول. وأكد أن النجاحات التي تحققت بفضل سواعد أبناء الوطن في مجال العمل التطوعي الصحي التخصصي ما كانت تتحقق لولا الأسس المتينة للعمل التطوعي، والتي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نجح في غرس حب العمل التطوعي في نفوس أبناء الإمارات، وحثهم بشكل مستمر ومتواصل على عمل الخير وهو النهج الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وأكد أن مبادرة زايد العطاء منذ تأسيسها قبل 20 عاماً ساهمت بشكل فعال في التخفيف من معاناة ملايين الأطفال والمسنين في مختلف دول العالم، وأبرزت الدور الريادي لشباب الإمارات في مجال الخدمة المجتمعية والإنسانية، وقدمت العلاج المجاني لما يزيد على 25 مليون طفل ومسن وإجراء ما يزيد على 15 ألف عملية قلب للفقراء في مختلف دول العالم. وقال إن مبادرة زايد العطاء تبنت سلسلة من المبادرات لترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي والتي أبرزها التنظيم السنوي لمؤتمر الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي والملتقى العربي لتمكين الشباب في العمل التطوعي وتدشين «حملة المليون متطوع».