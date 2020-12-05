شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة – رويترز
قال مرصد «قنديلي» للزلازل إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة وقع، السبت، قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط.
وأوضح المرصد أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار لحقت بالمباني.
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