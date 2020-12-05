وفاة القمص مرقس كمال كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
توفي اليوم الأب القمص مرقس كمال كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة عن عمر قارب الـ ٧٠ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٣٤ سنة.
ولد الأب المتنيح في ١٧ أبريل ١٩٥١، سيم كاهنًا في ٦ فبراير ١٩٨٧ ونال رتبة القمصية يوم ١٧ أغسطس ٢٠١٢.
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة في نياحة الأب المبارك القمص مرقس كمال، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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