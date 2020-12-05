السعودية تؤكد على ضرورة "التشاور مع الخليج" قبل أي اتفاق نووي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبن، على ضرورة التشاور مع دول الخليج بشأن أي اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

كان الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن أعلن استعداده العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، إذا التزمت "بشكل صارم بالاتفاق النووي".

لكن إيران أعلنت رفضها القبول "بشروط مُسبقة من الإدارة الأمريكية المُقبلة" بشأن برنامجها النووي. وأكّد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 قبل إجراء محادثات.

وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة عليها "التزامات" يجب أن تنفذها.

وفي مايو 2018، انسحب الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما.

وأعاد ترامب فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، تستهدف قطاعي النفط والمال.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت طهران القيود المفروضة، بموجب الاتفاق، على أنشطتها النووية.

ويهدف الاتفاق إلى فرض قيود على برنامج طهران النووي بطريقة يمكن التحقق منها، مقابل تخفيف العقوبات. وتصر إيران على أن طموحاتها النووية سلمية بالكامل.