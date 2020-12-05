بوتين: سنعمل على تلاحم أراضي الشمال والمناطقة القطبية خلال عقود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن روسيا ستعمل على زيادة تلاحم المناطق الشمالية والمناطق القطبية للبلاد مع بقية الدولة على مدار العقود المقبلة، على الأخص عبر أنشطة التعدين.



وذكر بوتين - خلال لقاء مع المتأهلين لنهائيات مسابقة للمتطوعين الروس بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن "روسيا دولة شمالية، و 70% من أراضيا تقع

في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وكل ما يحدث في الشمال ذو أهمية خاصة لنا، ولا أتحدث هنا عن تطوير طريق بحر الشمال وحسب".



وأوضح أن مستقبل روسيا يكمن في تطوير المناطق الشمالية، مؤكدا ثقته في تنمية الحكومة لتلك المنطقة بنجاح، خاصة فيما يتصل بتوسعة استخراج المعادن.

وصرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين - في أكتوبر الماضي - بأن روسيا بحاجة إلى زيادة تواجدها في القطب الشمالي بشكل نشط لضمان الأمن القومي والمصالح الاقتصادية.



وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - في وقت سابق - بأن دول الناتو حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحاول تقييد أنشطة روسيا في القطب الشمالي، باستخدام طرق مختلفة لتحقيق هذا الأمر، ابتداءً من زيادة النشاط العسكري بالقرب من حدود روسيا وصولاً لضغط العقوبات، وهذا يخلق تهديدات للأمن القومي الروسي.