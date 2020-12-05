سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 5954 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 190 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 358 ألفاً و526 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 324 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 348 ألفاً و562.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.