التشيك تسجل 4745 إصابة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - شهدت جمهورية التشيك، أمس الجمعة، 4745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما أظهرته إحصائيات وزارة الصحة، حسب «راديو براغ» اليوم السبت.

وهذا يؤدي إلى رفع درجة الإنذار من الوباء على مقياس «نظام التنبيه ضد الوباء» (بي.إي.أس) إلى 59.

ويشير هذا المقياس إلى مستوى التهديد من فيروس كورونا المستجد في البلاد، الذي تستند إليه شدة الإجراءات الحكومية

وإذا وصل الرقم في مستوى «بي.إي.إس» إلى المستوى 61، فإنه سيتعين على الحكومة أن تعود إلى الإجراءات الأكثر صرامة، بما في ذلك إغلاق المطاعم وحظر تجوال ليلي في الساعة 11 مساء.

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