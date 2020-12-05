زلزال يضرب قبالة ساحل تركيا المطل على البحر المتوسط بقوة 5.5

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 6 ثواني

قال مرصد قنديلي للزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع، اليوم السبت، قبالة ساحل أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر. وكان المرصد قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار لحقت بالمباني.

وأشار والي أنطاليا أنه لم يتلق حتى الآن أي بلاغ حول وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.