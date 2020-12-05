- 1/2
- 2/2
انطاليا
قال مرصد قنديلي للزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع، اليوم السبت، قبالة ساحل أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر. وكان المرصد قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار لحقت بالمباني.
وأشار والي أنطاليا أنه لم يتلق حتى الآن أي بلاغ حول وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال يضرب قبالة ساحل تركيا المطل على البحر المتوسط بقوة 5.5 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.