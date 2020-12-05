رياضة 2020-12-05 | 13:45 6,379 مشاهدة توفي أمين سر نادي الكوفة الرياضي باقر حميد الجبوري، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا



من جانبه ذكر الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة انه "يتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة للعائلة الرياضية النجفية وأسرة الفقيد الحاج (باقر حميد الجبوري) أمين سر نادي الكوفة الرياضي الذي وافاه الأجل هذا اليوم بسبب مضاعفات فايروس كورونا ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمتهِ وألهم اهلهِ ومحبيه الصبر والسلوان . انا لله وأنا اليه راجعون". وذكر نادي الحسين الرياضي في بيان أن "رئيس مجلس أندية مدينة الصدر ورئيس الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي كامل زغير، يتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد والاسرة الرياضية في محافظة النجف لوفاة امين سر نادي الكوفة (باقر حميد)... تغمده الله بواسع برحمته والهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".من جانبه ذكر الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة انه "يتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة للعائلة الرياضية النجفية وأسرة الفقيد الحاج (باقر حميد الجبوري) أمين سر نادي الكوفة الرياضي الذي وافاه الأجل هذا اليوم بسبب مضاعفات فايروس كورونا ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمتهِ وألهم اهلهِ ومحبيه الصبر والسلوان . انا لله وأنا اليه راجعون". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يخطف شخصية رياضية جديدة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.